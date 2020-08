RED by SFR casse le prix de son forfait mobile 80Go pour la rentrée des classes 2020 !

Cette offre RED by SFR est mise à disposition de tous les nouveaux clients de l'opérateur jusqu'au 1er septembre prochain. Il s'agit d'un forfait sans engagement que vous pourrez résilier à tout moment. De plus, le prix mensuel n'augmentera pas après un an d'abonnement. Pour en finir avec les modalités, sachez que vous devrez impérativement débourser 10€ supplémentaires lors de la souscription pour activer la nouvelle carte SIM.

Ainsi, une enveloppe internet de 80 Go sera créditée à un rythme mensuel sur votre compte. Jusqu'à quatre recharges de 1 Go pourront être activées chaque mois (pour 2€ chacune). Les appels sont bien évidemment illimités vers tous les mobiles et les fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Un appel ne peut dépasser une durée maximale de 3 heures.

Les SMS/MMS sont également illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine (dans la limite de 200 destinataires par mois).