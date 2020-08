Encore quelques heures pour profiter du forfait RED 100 Go à 16€/mois

Tout d'abord, rappelons que ce forfait n'est valable que pour quelques heures encore. Il s'adresse à tous les nouveaux clients RED. L'offre en question est sans engagement, ce qui vous permettra de résilier à tout moment. Autre bonne nouvelle, le tarif mensuel restera inchangé au bout d'un an. Vous n'aurez pas de mauvaise surprise sur votre facture. Enfin, comptez tout de même 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour activer la carte SIM.

Ce forfait RED vous offrira l'accès à 100 Go d'internet en 4G. Si cela n'est pas suffisant, vous pourrez effectuer une recharge de 50 Go à 10€ (une seule par mois). Les appels sont bien évidemment illimités vers les mobiles comme les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). Attention car un appel ne peut excéder une durée maximale de 3 heures.

De leur côté, les SMS et les MMS sont également illimités mais seulement vers l'Hexagone (et dans la limite de 200 destinataires par mois).