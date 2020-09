Le forfait mobile 4G Sosh avec 100 Go à 16,99€/mois

Jusqu'au lundi 5 octobre 2020 à 9 heures précises, les nouveaux clients Sosh auront le choix de souscrire à ce forfait à 16,99 euros par mois.



Le forfait en question contient des appels et SMS/MMS illimités en France et d'un internet mobile de 100 Go depuis la France métropolitaine.



Lors d'un voyage au sein de l'Europe ou dans les DOM, vous profitez des appels et SMS/MMS illimités vers ces zones et vers la France. Une enveloppe de 15 Go d'internet mobile comme si vous étiez en France est également disponible (débit réduit au-delà).