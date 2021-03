Forfait mobile : Free relance une offre 80 Go à moins de 10€ !

Commençons bien évidemment avec les modalités à connaître avant de souscrire à ce forfait concocté par Free. Vous avez jusqu'au 23 mars 2021 pour en profiter et celui-ci est sans engagement de votre part. La résiliation est donc possible à tout moment sans aucune obligation. Par contre, sachez que vous serez automatiquement basculé sur l'offre 5G à 19,99€/mois au bout d'un an. Enfin, 10€ en plus sont toujours d'actualité pour activer la carte SIM. En cas de questions, une assistance téléphonique est à votre écoute.

Ainsi, cet abonnement renferme une enveloppe internet mobile de 80 Go en 4G+ utilisable en France métropolitaine (débit réduit au-delà). Un volume parfait pour naviguer sur internet au quotidien et même regarder des vidéos fréquemment. Normalement, cela devrait être suffisant jusqu'à la fin du mois. Mais si ce n'est pas le cas, vous pourrez toujours vous connecter au réseau FreeWifi de manière illimitée dans toute les grandes villes du pays.

Et si vous comptez partir en voyage dans un pays du continent européen ou dans les DOM, 8 Go de datas en plus seront créditées sur votre compte pour vous permettre de consulter vos mails ou d'aller sur les réseaux sociaux.