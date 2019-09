🔥 Forfait sans engagement : pour la rentrée Free prolonge son forfait 50 Go à 8,99€/mois

Free : l'offre mobile sans engagement la moins chère

Une offre très riche pour moins de 10€

a depuis son lancement en janvier 2012 cherché à casser les prix du marché. Souvenons-nous, il n'y pas si longtemps, à quel point les forfaits mobiles étaient chers et chiches en données mobiles, alors que les smartphones étaient déjà dans toutes les poches et que l'Internet mobile devenait l'une des manières les plus utilisées pour accéder au web.C'était sans compter l'arrivée de Free ! L'opérateur mobile est venu jouer les trouble-fêtes chez les opérateurs mobile et affiche depuis toujours des prix très agressifs. A ce jour, avec un tarif de, il s'agit de l'offre la moins chère sur le marché des forfaits mobile. Notons tout de même que ce tarif est valable au cours desd'abonnement uniquement. Le prix passe ensuite à 19,99€/mois.S'agissant d'un forfait, vous restez cependant tout à fait libre de résilier après la première année pour jeter un œil à la concurrence.Si le forfait Free mobile 50 Go est l'abonnement le moins cher, que se cache-t-il exactement derrière cette offre ?Ainsi, pour 8,99€/mois, Free vous propose en premier lieu. Grâce à ce quota très important, vous pouvez surfer en quasi illimité sur le réseau 4G de l'opérateur, mais également consulter vos réseaux sociaux et visionner tous les contenus que vous souhaitez sur YouTube, Netflix et tous les autres services de vidéo à la demande.L'offre inclut également des, sur les fixes et mobiles de France et dans les DOM. Pour les voyageurs, les appels depuis un pays européen sont également illimités et un quota demensuels de données mobiles est intégré pour ne jamais être connecté quelque soit votre destination.Free mobile propose cette offre très fournie pour un prix de seulement 8,99€ la première année. La souscription est sans engagement et vous pouvez donc tester sans hésiter les offres de Free mobile et le réseau 4G de l'opérateur.