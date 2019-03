🔥 Free mobile : le forfait 50 Go toujours à prix cassé

I am Free... de partir quand je veux !

Classique mais efficace et avec quelques options bien sympathiques en prime

Ce forfait sans engagement n'est absolument pas contraignant puisque que vous pourrez partir à n'importe quel moment. En effet le tarif deest très attractif mais il augmentera au bout de 12 mois. Ainsi, une fois votre première année passée, vous devrez débourser 19,99€ tous les 30 jours. Enfin, comme c'est le cas chez de nombreux opérateurs, comptez une petite dizaine d'euros en plus pour pouvoir obtenir votre nouvelle carte SIM.Maintenant, passons aux choses sérieuses en détaillant précisément ce forfait. Dans un premier temps, vous avez droit aux. Nous retrouvons aussi la traditionnelle formuleComme vous avez pu vous en apercevoir plus haut, cet abonnement comprend. Votre débit sera réduit si jamais vous dépassez cette limite.ne vous laissera pas seul à l'étranger puisque. Il en va de même pour les appels etEnfin, terminons avec les services qui vous seront "offerts" grâce au forfait 50 Go. Vous pourrez ainsi filtrer les appels comme les SMS, rejeter des appels anonymes et profiter d'une protection contre les renvois d'appels. Pour plus de divertissement,vous offre pendant un an l'accès illimité àqui vous permet de consulter des milliers de livres. Bien entendu, vous aurez également la possibilité d'utiliser le réseau FreeWifi gratuitement en France métropolitaine.