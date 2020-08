Red by SFR vs. Free Mobile : quel forfait choisir pour une rentrée 2020 réussie ?

Bien entendu, les deux offres proposent logiquement les appels ainsi que les SMS/MMS illimités depuis la France (DOM compris) comme depuis plusieurs pays européens. Toujours au rang des similitudes, il faut noter la présence d'une enveloppe internet mensuelle de 80 Go dans les deux cas de figure, ce qui est très conséquent. Il y a bien une petite différence pour l'étranger puisque RED mettra à votre disposition 10 Go d'internet supplémentaires dans l'UE et dans les DOM contre seulement 8 Go pour Free.