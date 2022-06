Si vous payez plus de 10€ pour votre forfait, c'est le moment de regarder ces 4 offres RED, Free, B&You et Prixtel

Prixtel se distingue de ses concurrents par une offre à tout petit prix qui s'adapte à votre consommation. Si vous consommez jusqu'à 40 Go de données mobiles sur un mois, vous ne serez facturé que de 4,99€. Au delà vous serez prélevés de 7,99€ pour une consommation entre 40 et 50 Go et de 9,99€ pour une consommation entre 50 et 60 Go. Libre à vous de dépasser votre quota, tout est transparent et vous savez à l'avance ce que vous devrez payer pour des économies tout au long de l'année. Les appels et SMS restent eux illimités en France mais aussi depuis l'Europe et les DOM et 10 Go sont utilisables depuis ces destinations.