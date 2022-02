Forfait mobile : 100 Go pour 9,99€, c'est la contre-attaque de B&You à RED by SFR

Jusqu'à ce dimanche 6 février 2022, Bouygues Telecom invite donc ses nouveaux clients à bénéficier d'un forfait B&You à 9,99 euros par mois. Il s'agit d'une offre mobile ne nécessitant aucun engagement de la part du souscripteur.



Le forfait concerné par l'offre Very B&You contient des appels et SMS/MMS illimités en France et un internet mobile de 100 Go avec le réseau 4G Bouygues Telecom depuis la France métropolitaine. Au sein de l'Union Européenne et dans les DOM, les clients profiteront de 15 Go de données mobiles.

Pour information, Bouygues Telecom prélèvera la somme unique de 10 euros pour l'envoi par voie postale de la carte SIM. Le client aura l'occasion de conserver gratuitement son numéro de mobile actuel par l'intermédiaire du code RIO consultable par SMS ou par un simple appel téléphonique. Enfin, il est bon de rappeler que l'opérateur sera libre d'augmenter le prix du forfait au-delà d'un an.