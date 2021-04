Forfaits mobiles : les deals à ne pas manquer ce weekend !

Dans le cas de RED, le prix ne doublera pas au bout d'un an. Par contre, le forfait Big RED saura se montrer généreux avec ses 100 Go de datas qui seront crédités sur votre compte tous les mois. Avec un tel volume, vous aurez la possibilité de naviguer sur internet, télécharger des applications et regarder des vidéos sans compter. Le tout avec les appels et les SMS/MMS en illimité que ce soit en France métropolitaine ou bien depuis l'Europe et les DOM.