Forfait B&You lance son forfait 80 Go à seulement 13,99€/mois

Maintenant, si vous comptez faire un tour en Europe ou dans les DOM, sachez que les appels et SMS/MMS sont toujours illimités vers ces zones ainsi que la France métropolitaine. Chaque mois, vous pourrez utiliser jusqu'à 10 Go d'internet au sein de ces destinations. Au total, 80 Go seront crédités sur votre compte. C'est largement suffisant pour naviguer sur le web et télécharger des applications quotidiennement.