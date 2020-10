Surface Laptop Go et Pro X : la famille Microsoft Surface s'agrandit

Microsoft a également pris soin de la partie photo et vidéo de sa Surface Pro X avec une caméra dorsale de 10 megapixels et une caméra avant 5 mégapixels Full HD et compatible avec le système de reconnaissance faciale Windows Hello. Deux micros stéréo studio et des haut-parleurs compatibles Dolby Audio vous permettent à la fois de réaliser des appels vidéo d'excellente qualité et de profiter de vos films et séries.

La connectivité est assurée par une puce Wi-Fi 5 mais également par une puce 4G Gigabit pour obtenir d'excellents débits sur le réseau mobile de votre opérateur. Grâce à elle vous pouvez travailler ou surfer sur le web en mobilité partout où vous vous trouvez.

L'autonomie est estimée par Microsoft à 15 heures dans le cadre d'une utilisation polyvalente et sur des logiciels optimisés pour le processeur ARM.