🔥 Bons Plans Gearbest : 7 promos exclusives à ne pas rater

Les soldes sont terminées, mais les bons plans ne s'arrêtent jamais.. C'est pourquoi nos équipes ont parcouru pour vous les méandres des meilleures ventes promotionnelles du moment pour les condenser en une sélection des plus attrayantes.Résultat : 7 bons plans à prix cassés vous tendent les bras au sein de notre. Il y a de tout et pour tous les besoins. Suivez le guide pour une présentation de ces produits à prix imbattables !On commence notre visite des promos Gearbest avec la célèbre. On ne présente plus ce moyen de transport très pratique pour circuler sans polluer dans les villes les plus encombrées. Cette trottinette pliable conçue par Xiaomi peut filer jusqu'à 25 km/h sur une distance de 30 km environ. De quoi assurer sans encombre vos trajets jusqu'au travail. Cette superbe trottinette est actuellement commercialisée à, soit presque 100€ d'économies.Vous cherchez plutôt à réaliser de bonnes affaires sur les smartphones ? Pas de soucis, nous avons ce qu'il vous faut avec deux bons plans au top. Pour commencer, on trouve leen version 128 Go à. Super prix pour super téléphone. Gros succès commercial de 2018, le Oneplus 6 embarque un processeur Snapdragon 845, 8 Go de RAM et le meilleur des technologies actuelles comme la reconnaissance faciale ou des photos gérées par une IA. Performant, endurant et complet, que demander de plus à ce prix ?Vous préférez opter pour un smartphone plus récent ? Nous avons pour vous le, concurrent numéro un de Oneplus. Lui aussi doté d'un Snapdragon 845, ce smartphone de 6.18? ne vous coûtera que. Pour cette somme, vous ne trouverez pas mieux sur le marché actuel. Très performant, le Pocophone F1 est capable de faire tourner les jeux les plus gourmands du moment, mais aussi de faire de superbes photos qui n'ont rien à envier aux smartphones à plus de 600€. C'est l'un de nos chouchous à la rédaction !Mais continuons notre exploration des promos Gearbest. Laest taillée pour les graphistes numériques. Son grand format de 19? d'une résolution de 2000 LPI la destine à un usage sédentaire avant tout. Son stylet tactile avec 8192 points de pression est taillé pour le dessin de précision sur des logiciels tels que Photoshop ou 3D Max. Cette très belle tablette graphique compatible Windows et Mac ne vous coûtera quePassons maintenant à l'un des drones les plus connus et appréciés du marché, le. Ce superbe multirotor affiché àest idéal pour la prise de vidéos et photos aériennes. Pour ça, il embarque une caméra 4K stabilisée sur trois axes filmant en définition UHD à 30 fps. Pour les débutants, divers modes de vols assistés sont disponibles : rotation autour d'un axe, retour automatique au point d'envol... Avec ce drone, vous êtes assuré d'immortaliser de façon unique vos plus beaux moments depuis les airs !On continue maintenant notre visite des meilleures promotions Gearbest avec une montre connectée au tarif plus qu'abordable, la. Cette belle toquante high-tech ne vous coûtera que. Son très bel écran IPS de 1.2? affichera non seulement l'heure - heureusement ! - mais aussi vos notifications, vos progrès sportifs ou votre rythme cardiaque. Plus pratique : un simple appui active Siri pour les utilisateurs d'iPhone. Et histoire de se démarquer, la montre K88H permet de contrôler à distance la caméra de votre smartphone Android ou iOS. Les amateurs de personnalisation auront la possibilité de changer rapidement le bracelet afin d'en mettre un de 22 mm de leur choix.Pour terminer cette sélection de 7 bons plans Gearbest, nous allons passer du côté des ampoules connectées. L'ampouledémontre avec brio qu'il est possible d'avoir un éclairage connecté de qualité sans exploser le porte-monnaie. Elle coûte en effet. Elle a pourtant de quoi lutter avec des ténors comme les ampoules Philips Hue trois fois plus onéreuses. Basée sur un culot E27, elle est compatible avec les assistants vocaux de chez Google, Amazon et Apple. Ses LED avec 16 millions de couleurs permettent toutes les fantaisies pour votre éclairage d'intérieur. Cerise sur le gâteau, l'ampoule connectée Utorch BW-5 ne consomme que très peu d'électricité.