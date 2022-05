French Days : ce smartphone Xiaomi chute à un prix jamais vu !

Faisons rapidement le tour des spécificités du Redmi Note 10 Pro qui brille dès le départ avec son écran AMOLED 6,7 pouces doté d'une définition de 2400 x 1080 pixels en 120 Hz. Vous allez en prendre plein les yeux et les performances globales du téléphone ne vous décevront pas ! En effet, le processeur Snapdragon 732G épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go saura vous satisfaire au quotidien. Que ce soit pour naviguer sur le web, entre les applications ou même pour jouer, vous ne serez jamais impacté par des ralentissements.