Le prix des écouteurs Sony WF-1000XM4 chute pendant les French Days

Ce modèle d'écouteurs signé Sony est tout simplement génial. Le son est propre, puissant et précis et la technologie de réduction bruit active diablement efficace. Ces petits bijoux couleur argent sont confortables, restent bien en place dans l'oreille et ne procurent pas de sensation désagréable même après des heures d'utilisation. Equipés d'un micro de qualité et d'un mode conversation, ils vous permettront de passer vos appels en toute sérénité. Pour plus de facilité, ils sont dotés de commandes tactiles.

Les écouteurs intra-auriculaires Sony WF-1000XM4 vont devenir vos nouveaux meilleurs amis ! En effet, leur excellente autonomie de 8 heures qui peut s'étendre jusqu'à 24 heures (mode de réduction active de bruit enclenché) si vous les faites passer par la case boitier, vous permettra de les avoir toujours avec vous. D'autant qu'il suffit de 5 minutes de charge pour les faire repartir pour 1 heure d'utilisation et que les alimenter pour 8 heures ne nécessitent qu'un passage de 1h30 dans leur boitier.