French Days : plus de 300€ de remise sur cette TV QLED 4K

Belle journée pour commencer ces French Days, car, que vous soyez ou non à la recherche d'un nouveau téléviseur intelligent, Cdiscount risque de faire de nombreuses émules avec une telle affaire ! En effet, la Smart TV TCL 75C721 avec 75" et une compatibilité 4K est à seulement 899,99€ pour les French Days !

Vous économisez ainsi plus de 350€ sur le tarif habituellement proposé de 1269,26€ sur la plateforme e-commerce bordelaise. Et un pour un prix encore réduit et un total de 480€ de réduction pour vous par rapport au tarif initial, consultez les modalités de l'offre de rachat TCL pour laquelle ce téléviseur est éligible. De quoi vous permettre de faire passer le prix sous la barre des 800€.

Enfin, Cdiscount vous offre la livraison à domicile et vous bénéficiez, comme toujours, d'une garantie satisfait ou remboursé de 14 jours à compter de votre date d'achat.