French Days : le MacBook Air (2020) dans sa version 256 Go chute à moins de 1000€

Il est rare de bénéficier d’une belle remise sur un produit Apple. Mais grâce à Cdiscount, profiter d’une remise de plus de 10 % sur le dernier-né de la gamme MacBook doté du tout nouveau processeur Apple M1 qui offre une grande puissance et une excellente autonomie à cet ordinateur ultraportable.

Il est configuré avec un disque SSD PCIe de 256 Go et 8 Go de mémoire vive. Un compromis idéal pour qui veut bénéficier d’une machine rapide, qui démarre en une seconde après avoir apposé son doigt sur le capteur d’empreinte en haut du clavier.

Découvrez une nouvelle façon de vivre l’informatique nomade où l’ultraportable ne rime plus avec lenteur et manque d’autonomie. Le nouveau MacBook Air M1 est à l’opposé de ses préjugés. Il vous offre une autonomie de plus de 15 heures en travail bureautique tout en écoutant de la musique en streaming.