Dernière chance pour profiter des offres PC Fnac (jusqu'à -320€)

Le troisième et dernier produit de notre sélection est un PC portable de la marque HP, dans la gamme Victus avec pour référence exacte le modèle 16-e0125nf et son écran de 16,1". Celui-ci affiche une résolution Full HD sur sa dalle LED avec un traitement antireflet/mat.

Si ce PC est plutôt axé pour les joueurs et les créateurs, c'est parce qu'il est équipé d'une carte graphique dédiée, en plus du chipset qui accompagne le processeur. Ici c'est donc une NVIDIA Turing GeForce GTX 1650 avec 4 Go GDDR6 dédiés qui vient épauler la Radeon Vega 7 intégrée au processeur AMD Ryzen 5 5600H Cezanne (3.3 GHz, 6 cœurs).

Pour le stockage vous avez droit à un SSD M.2 de 512 Go NVMe PCIe 3.0, TLC avec Windows 10 64 bits d'installé dessus. Et le tout sera entraîné par les 8 Go de RAM répartis en deux barrettes de 4 Go dans les slots du PC. Sachez que si vous le désirez, vous pouvez augmenter la mémoire jusqu'à 64 Go.

Enfin, vous allez pouvoir brancher un grand nombre de périphériques externes avec les trois ports USB 3.0 dont 1 chargeable, un port USB 3.2 Type-C (Gen1), une prise HDMI 2.1 et un lecteur SD/SDHC/SDXC.

Cet excellent ordinateur portable passe en ce moment et jusqu'au 31 mai de 999,99€ à 679,99€, soit 320€ de remise pour se faire plaisir.