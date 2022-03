Bon plan PC portable : l'excellent Asus Zenbook 14 est en promo chez Fnac

Le Asus Zenbook UX435EA-K9182W associé au bon plan Fnac est un PC portable ultra-portable qui dispose d'un écran tactile antireflet de 14 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels, d'un clavier de type AZERTY et d'un Screenpad.

Concernant ses autres caractéristiques, le laptop d'Asus embarque une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 1 To en SSD, d'un processeur Intel Core i7-1165G7, d'une carte graphique Intel Iris Xe et du système d'exploitation Microsoft Windows 11 Pro.

Au niveau des équipements, on retrouve une webcam et un microphone. Quant à la connectique, le Bluetooth et la norme Wifi 802.11 ax sont essentiellement de la partie.