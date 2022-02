Cet ultraportable Asus VivoBook est 400€ moins cher avec cette promo folle

Cet Asus Vivobook va faire de nombreuses émules, et on comprend vite pourquoi. En effet, avec un bel écran OLED de 14 pouces, d'une définition de 2880 x 1800 et un taux de rafraichissement de 90 Hz, il y a déjà de quoi vous en mettre plein les yeux, à un bon prix, et le tout facilement transportable.

En effet, sa largeur de seulement 2 cm combinée à son poids plume de 1,4 kg en font un allié appréciable sur les bancs de la fac comme au travail ou encore dans le train. Et les performances sont, elles aussi, au rendez-vous, puisque ce Vivobook s'équipe du processeur AMD Ryzen 5 5600H, moulinant jusqu'à 4,2 GHz et disposant de 19 Mo de mémoire cache. Celui-ci est accompagné par 8 Go de RAM (DDR4) et l'écran est alimenté par une carte graphique AMD Radeon.

Une batterie de 63 Wh, un stockage SSD de 512 Go, une compatibilité Wi-Fi 802. 11 ax 6 et Bluetooth 5.0, un lecteur de carte SD, 1 port USB-A 3.2, 2 ports USB-A 2.0, 1 port USB-C 3.2, 1 port HDMI 1.4 ainsi qu'une webcam HD (720p) complètent ce pedigree idoine, le tout sous Windows 11.