Cet écran PC gamer incurvé Dell 27" QHD est déja en promo avant les Soldes

Dell est réputé pour la qualité de ses produits touchant à la tech et à l'informatique. Alors quand on trouve un de leurs écrans incurvés gamer en promotion, on prend le temps de se pencher dessus. Il s'agit d'un modèle de 27" courbé 1500R avec LED rétroéclairées sous une dalle mate.

Fnac le propose actuellement à 229,99€ au lieu de 349,99€, soit une belle économie de 120€. Et si la livraison gratuite est disponible, il est également possible d'aller le retirer, parfois dans l'heure qui suit la commande, dans un magasin Fnac ou Darty qui l'aurait éventuellement en stock.