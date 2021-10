Vraie alternative au MacBook, le PC portable Lenovo Yoga Slim 7 Pro est en promo chez Fnac

L'ordinateur portable Lenovo Yoga Slim 7 Pro est un appareil haut de gamme très fin, léger (1,32 kg) et d'une grande élégance qui se transporte extrêmement facilement. Il embarque un processeur du tonnerre, le puissant AMD Ryzen 9 5900HX et une carte graphique AMD Radeon Graphics, le tout complété par une importante mémoire vive de 16 Go et un bel espace de stockage SSD de 1 To.

Son écran IPS 2,8 K de 14 pouces affiche des couleurs éclatantes tandis que le son est soutenu par des haut-parleurs stereo Dolby Atmos de la marque Harman de 2 x 2 Watts. Découvrez comment la technologie est utilisée pour sécuriser votre PC et vos informations grâce aux différents services proposés tels que la reconnaissance faciale, les capteurs d'attention ou encore les alertes de sécurité qui s'enclenchent lorsque quelqu'un regarde derrière vous. C'est dans son coloris gris que l'excellent Yoga Slim 7 Pro est vendu en ce moment à petit chez l'enseigne Fnac.