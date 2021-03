Deux offres incontournables sur les PC portables MSI chez Fnac

La carte graphique est le composant peut-être le plus important pour les joueurs et MSI l'a bien compris en choisissant d'intégrer une NVIDIA GeForce RTX 3060. Cette carte de toute dernière génération vous permet d'accéder à des graphismes saisissants. Elle supporte également le RTX, une nouvelle technologie d'éclairage qui donne encore plus de réalisme aux décors et aux environnements imaginés par les développeurs.



Le stockage n'est plus un problème avec le MSI GF75 Thin. Le constructeur a intégré 256 Go de SSD afin de vous faire profiter des meilleurs débits en lecture et en écriture. Si vous installez vos jeux dessus, vous profiterez de temps de chargement réduits à leur plus simple expression. Pour tous vos contenus, comme vos photos et vos vidéos mais aussi d'autres applications, 1 To de disque dur est également inclus. Toutes vos données, même les plus importantes, sont ainsi disponibles en local et restent sur votre machine pour plus de sécurité.

Enfin vous profitez de plusieurs ports dont un Ethernet Gigabit pour profiter des meilleurs débits, de trois ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI pour connecter votre PC portable à un moniteur ou à un écran externe et d'une connectivité Wi-Fi et Bluetooth