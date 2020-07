Soldes d'été 2020 : le Xiaomi Redmi 8 au tout petit prix de 139€

La Fnac est aux commandes de cette promotion valable pendant les soldes estivales. L'enseigne française vous livre toujours gratuitement à domicile. Vous pouvez également choisir de retirer votre commande en magasin et sans frais supplémentaires. Pour avoir accès à la livraison express gratuitement, activez votre essai gratuit à Fnac+ (puis 49€/an). Enfin, la garantie est valable pendant deux ans et cet article est même Satisfait ou Remboursé.

Maintenant, évoquons les spécificités techniques de ce Xiaomi Redmi 8 qui arbore un écran 6,2 pouces avec une définition de 1520 x 720 pixels. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 439 avec 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Si les applications s'ouvriront sans aucun ralentissement, vous devrez faire des concessions évidentes sur la partie liée au gaming. En effet, les jeux vidéo les plus gourmands en ressources ne seront pas à la fête sur ce mobile d'entrée de gamme.