Le smartphone Xiaomi Mi 10 Lite 128 Go à prix choc 2 jours avant les Soldes

Le Xiaomi Mi 10 Lite est pourvu d'un écran AMOLED de 6,57 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. La dalle est de grande qualité. Il dispose également d'un processeur Snapdragon 765G compatible avec la 5G. Bon, il faut bien l'admettre, cela ne vous servira pas à grand chose puisque la 5G n'est pas encore déployée en France.

Cependant, vous obtiendrez de très bons résultats sur toutes vos taches du quotidien avec une navigation fluide sur l'interface et de très bonnes performances pour les jeux vidéo. Cela est rendu possible grâce aux 6 Go de RAM embarqués et aux 128 Go de mémoire interne.