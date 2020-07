Un Ultrabook Asus 14" AMD avec processeur Ryzen 7 à moins de 800€

Cette vente flash est organisée par la Fnac. L'enseigne française propose cette remise de -27% jusqu'au 3 juillet 2020 aux alentours de 16h00. Vous n'avez donc pas beaucoup de temps pour en bénéficier. Concernant les modalités, la livraison à domicile est gratuite, tout comme le retrait en magasin sous un jour. Pour avoir droit à la livraison express gratuite, activer votre essai à Fnac+ (puis 49€/an). Bien entendu, le paiement en trois ou quatre fois est d'actualité. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

L'ordinateur portable Asus VivoBook que nous avons sous les yeux arbore un bel écran 14 pouces avec une définition Full HD. À l'intérieur, un processeur AMD Ryzen 7 4700U répond présent, avec une carte graphique AMD Radeon Graphics, 16 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Le système d'exploitation est l’inévitable Windows 10 Édition Home à 64 bits.

Avec de telles caractéristiques, ce PC est capable de gérer plusieurs tâches complexes en même temps. C'est également une très bonne machine pour jouer à quelques jeux gourmands en ressources. En résumé, il convient à tous les usages.