Asus ZenBook Duo et ROG Zephyrus G14 : deux gammes de PC portables en promo chez Fnac

Cet ASUS ZenBook Duo est révolutionnaire dans bien des domaines. En plus de sa configuration extrêmement solide, il embarque des fonctionnalités qui viendront simplifier et améliorer l'expérience de l'utilisateur. C'est un ordinateur à la fois taillé pour le jeu mais aussi pour travailler sur des logiciels de pointe. Le design de ce modèle est vraiment unique et l'écran peut même atteindre une résolution en 4K UHD OLED avec la version la plus onéreuse. Mais ce qui retient particulièrement l'attention, c'est l'ASUS ScreenPad Plus.