La barre de son Denon DHT-S316 avec caisson de basses à un prix jamais vu chez Fnac

La Denon DHT-S316 est une barre de son équipée de la technologie sans fil Bluetooth et de basses profondes et riches, ce qui est idéal pour regarder et écouter vos films et séries préférés.



Ce système 2.1 intègre deux haut-parleurs médium et embarque un mode Virtual surround qui simule un son home cinéma.



Du côté des dimensions, la barre de son et le caisson de basses mesurent respectivement 900 x 55 x 82 mm (pour un poids de 1,8 kilo) et 170 x 312 x 340 mm (pour un poids de 5,2 kilos).