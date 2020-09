Le nouveau Google Pixel 4a en précommande chez Fnac à 319€ (offre adhérents)

Sans plus attendre, voici les caractéristiques principales du nouveau smartphone de Google.

Le Pixel 4a est équipé d'un écran OLED FHD+ de 5,8 pouces (définition de 2340 x 1080 pixels), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 845 à 2.35 GHz, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (non extensible), d'une batterie de 3140 mAh compatible charge rapide, d'un capteur arrière de 12,2 mégapixels et d'un capteur avant de 8 mégapixels ; le tout tournant sous le système d'exploitation mobile Android.