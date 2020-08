Le smartphone Huawei P40 Lite E 2020 64 Go à moins de 160€ chez la Fnac

Ce smartphone est doté de toutes les fonctions nécessaires sans fioriture pour être proposé à un prix serré sans négliger la qualité pour autant. Il propose un écran TFT HD+ de 6,39“ avec traitement IPS et dispose de la fonction Face Unlock pour déverrouiller le téléphone. Son processeur octacore Kirin 710F fonctionne à 2,2 GHz au maximum.

Du côté mémoire, il est doté de 64 Go extensibles par carte Micro SD jusqu’à 512 Go. Du côté photo, là aussi il dispose de l’essentiel avec un triple capteur à l’arrière dont le principal est de 48 Mpixel. À l’avant, la caméra selfie offre 8 Mpixel. Sa batterie de 4 000 mAh lui offre une bonne autonomie et il lui faudra 2,5 heures pour la charger entièrement.