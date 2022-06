Ce climatiseur mobile profite d'une réduction immanquable juste avant les soldes !

Disposer d'un ventilateur se révèle déjà pratique pour brasser un peu d'air, mais avec ce climatiseur Suntec, vous faites bien plus ! Tout d'abord, en plus de vous permettre, lui-aussi, de faire circuler l'air, vous pouvez aussi profiter de sa fonction climatisante pour mieux respirer et passer des nuits sereines par exemple. En plus, pas de crainte d'un mauvais impact sur l'environnement, puisque le liquide réfrigérant R290 est naturel ne contient pas de polluant ou de toxine et ne nécessite pas un remplacement.