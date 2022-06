Un smartphone et un bracelet connecté pour moins de 350€ ? C'est chez Darty !

Terminons par le Mi Smart Band 6. Ce bracelet connecté ne manque pas d'atouts. Il dispose lui aussi d'un écran AMOLED de 1,56 pouce de bonne facture. C'est un exemplaire à la fois léger et discret mais également très endurant. En effet, son autonomie est estimée à deux grosses semaines avec une seule charge. Enfin, cet appareil pourra mesurer de nombreux éléments comme votre respiration durant le sommeil, votre fréquence cardiaque et bien entendu vos performances en sport. Des disciplines comme la marche, la course, le saut à la corde, le vélo ou encore des pratiques plus inhabituelles que sont le cricket, le bowling et le patin à glace sont prises en charge.