Ce solide PC portable gamer Acer avec RTX 3060 est à moins de 1000€

Cette offre de Darty s'intéresse donc à un PC portable gamer d'Acer, une marque bien connue dans le domaine, modèle Nitro 5 AN515. Il affiche une dalle IPS 250 nits 15,6" FHD dotée d'un taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz, couronnée d'une webcam HD.

Sous le capot, on retrouve une prisée carte graphique RTX 3060 6Go GDDR6, un processeur Intel Core i5-10300H doté de 4 coeurs cadencés jusqu'à 4,7 GHz et huit threads, 16 Go de RAM et un SSD M.2 NVMe de 512 Go. À noter qu'il est proposé avec une version familiale de Windows 11 installée nativement.

Au-delà de ça, il propose une connectique plutôt complète avec trois ports USB 3.2, un port USB 3.2 Type-C et un port HDMI. Le Wi-Fi et le Bluetooth sont aussi bien évidemment de la partie.

Tout ceci est compris dans un design élégant notamment grâce à un clavier rétroéclairé entièrement personnalisable. L'Acer Nitro 5 AN515 se montre également particulièrement compact avec des dimensions de 36,34 x 25,5 x 2,39 cm, pour un poids total de 2,3 kg.

Pour parfaire cette offre, l'achat de ce PC portable s'accompagne d'un mois offert au Game Pass, et Darty complète le tout avec 4 mois d'abonnement au service musical Deezer, ainsi que 50€ de remise immédiate, à condition d'acheter également Office Famille et Étudiant 2021.