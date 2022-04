Cet écran Dell de 24" à moins de 200€ est parfait pour le gaming !

Cette offre s'intéresse donc à un écran PC gamer de Dell, une marque très réputée dans le domaine, modèle S2421HGF. Il propose une dalle TN LCD rétroéclairée par LED 24" FHD, dotée d'un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz et d'un temps de réponse de 1 ms.

Au-delà de ces caractéristiques idéales pour un écran PC gamer, il affiche une luminosité de 350 cd/m² et supporte de nombreuses technologies pour un meilleur confort d'utilisation. Comptez notamment AMD FreeSync Premium et une fonction anti-lumière bleue.

Il n'est pas en reste côté connectique, avec un DisplayPort, deux ports HDMI et une sortie casque. Non content d'être un solide écran PC gamer, il pourra également parfaitement accueillir des consoles de jeux.

Pour parfaire votre expérience de jeu selon vos préférences, différents profils d'utilisateurs sont paramétrables pour ajuster la luminosité et le contraste, notamment grâce à la technologie Dark Stabilizer. Tout ceci passe par un menu ergonomique navigable via un joystick et des boutons de raccourcis situés à l'arrière de l'écran.

En parlant d'ergonomie, l'écran peut être incliné horizontalement et verticalement, et le pied peut être ajusté en hauteur. Nonobstant cette qualité appréciable, cet écran Dell affiche un design particulièrement et relativement compact en raison de sa dalle 24".