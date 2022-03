Redmi Note 11, le dernier smartphone Xiaomi chute à moins de 200€

Le Redmi Note 11 offre des performances supérieures à des smartphones vendus au tarif identique. Premièrement, sa mémoire interne de 128 Go peut être étendue via une carte microSD, chose qu'il est rarement possible de trouver aujourd'hui. Les constructeurs préférant orienter les consommateurs vers un smartphone nativement doté d'une plus grande mémoire.

Il tourne avec 4 Go de RAM, jusque là du grand classique. Et il est équipé d'un processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 680 avec une fréquence de base de 2,4 GHz et une finesse de gravure de 6 nm. Sa batterie de 5000 mAh lui offre une belle autonomie de deux jours en usage classique. Et mieux : avec la charge rapide 33W vous le faites passer de 0 à 100% en à peine plus d'une heure.

Enfin, pour les photos il n'est pas en reste avec pas moins de quatre capteurs arrière de 50 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx et 2 Mpx et un capteur de 13 Mpx à l'avant.