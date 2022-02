Ce PC gamer Acer Predator avec sa RTX 3060 est en promo à moins 1000€

La tour Acer Predator Orion 3000 mesure 39,2 cm de haut pour 17,5 cm de large et 38,6 cm de profondeur. Elle pèse 8 kg et est fournie avec un clavier et souris USB Predator RGB. L'alimentation est une 500W 80Plus Gold. Et vous retrouvez en connectique un port Ethernet RJ-45, quatre ports USB 2.0, deux ports USB Type C 3.2 Gen2 et trois USB 3.2.

À l'intérieur vous retrouvez un disque dur eMMC de 1 To accompagné d'un SSD de 512 Go sur lequel vous avez Windows 10 de préinstallé. Le processeur installé est un Intel Core i5-11400F (6 cœurs) avec une fréquence de base de 2,6 GHz pouvant être boostée à 4,4 GHz.

Enfin, la carte graphique est une Nvidia GeForce RTX 3060. Tout ce petit monde assemblé va vous permettre d'exécuter jeux et applications à grande vitesse. Les temps de chargement ainsi que l'allumage et l'extinction de la machine sont grandement réduits. Il s'agit là d'un outil de travail et de jeu hautement performant.