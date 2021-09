Excellent deal sur cet écran PC gamer Lenovo Legion (24.5'') 240 Hz (ODR 200€)

C'est la rentrée, les vacances peuvent céder la place à rythme plus ou moins effréné et vous n'avez pas envie, en rentrant du travail, d'avoir encore à passer l'aspirateur ? Pas de problème, le Roomba 971 d'iRobot prend les choses en main pour vous, même à distance, et s'offre à petit prix chez Amazon.