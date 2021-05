Bon plan PC portable : ce Lenovo Ideapad 5 profite de 150€ de réduction chez Darty

Lenovo est une marque réputée pour ses ordinateurs portables depuis de nombreuses années et elle équipe de nombreuses entreprises, preuve de la bonne qualité de leur matériel.

Avec l’Ideapad 5, vous allez faire le choix d’une machine performante grâce à son processeur AMD Ryzen 7 4700U doté de 8 Mo de mémoire cache, mais aussi de la polyvalence grâce à son grand écran 15,6“ doté d’une dalle matte Full HD animée par un chipset graphique AMD Radeon qui lui permet d’afficher une résolution de 1920 x 1080 pixels.

Du côté de la mémoire, la machine est dotée de 8 Go de mémoire vive en DDR3 et le stockage passe par un disque SSD de 512 Go hébergeant Windows 10.