Le PC portable Lenovo Ideapad 3 sous Ryzen 5 est 100€ moins cher

Cette offre est proposée par Darty, qui assure une livraison gratuite en France métropolitaine chez vous ou dans le magasin Darty de votre choix à partir du 2 avril, ou à partir du 1er avril moyennant 4,99€ supplémentaires. Le produit s'accompagne d'une garantie de deux.

Il s'agit donc d'un ordinateur portable 17,3" HD (Résolution 1600x900) non-tactile de Lenovo, une marque bien connue dans le domaine. Il propose une fiche technique intéressante pour son prix, notamment grâce à un processeur AMD Ryzen 5-3500U 4 cœurs et 8 threads cadencés à 2,1 Hz, 8 Go de RAM DDR4 ainsi qu'un SSD de 512 Go. Notons qu'il est proposé avec Windows 10 comme système d'exploitation par défaut, ainsi qu'avec une version d'essai de 30 jours pour Microsoft Office 365 Trial et McAfee ISS 2010.

Côté connectique, l'IdeaPad 3 embarque une carte Wi-Fi 802.11 et la technologie Bluetooth pour le relier facilement à un réseau disponible ou un autre appareil. Il propose également un port HDMI 1.4b afin de le relier à tout écran compatible. Il est aussi équipé de deux ports USB 3.0 Gen 1 et d'un port USB 2.0, ainsi que d'un lecteur de carte SD. Enfin, l'IdeaPad 3 17,3" intègre évidemment une webcam HD dotée d'un commutateur permettant de la fermer physiquement selon les besoins. Côté batterie, il promet 8h30 d'autonomie.