🔥 La souris gaming Logitech G502 HERO à 49,99€ au lieu de 69,99€

Un petit prix chez Darty

Créez votre souris idéale

C'est l'enseigne française Darty qui propose cette bonne affaire sur la souris gaming Logitech G502 HERO. Le rongeur de compétition voit son prix baisser de 28 % et ainsi passer sous la barre des 50 €. En commandant sur Darty, vous vous verrez offrir les frais de port et pourrez espérer découvrir votre article seulement 2 jours après avoir finalisé votre achat. Si vous n'êtes pas tout à fait satisfait par votre acquisition, rien ne vous oblige à la garder. Le commerçant vous laisse en effet un délai de 15 jours pour renvoyer votre article si celui-ci ne vous convient pas. La souris G502 HERO de Logitech est protégée par une garantie pendant 2 ans.La souris G502 est un accessoire filaire ergonomique qui affiche un design vif et moderne. Son vaillant capteur HERO offre une résolution optique d'une précision pouvant atteindre les 16000 dpi. Pour répondre au mieux aux attentes de chaque joueur et aux besoins de chaque jeu, le mulot de chez Logitech se veut ultra personnalisable. Ainsi, il bénéficie de la technologie LIGHTSYNC qui propose un éclairage RVB qui peut être ajusté par vos soins. Il est également équipé de 11 boutons totalement programmables. Pour ne pas perdre de temps et gagner en vivacité, la roulette installée sur le rongeur spécial gaming offre, grâce à son double mode, un défilement à grande vitesse.Préparez-vous à gagner encore et encore grâce à cette souris aussi précise que personnalisable.