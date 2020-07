Soldes Darty : le Oppo A5 passe sous la barre des 150€

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques du produit.

Le Oppo A5 est un téléphone doté d'un écran bord à bord TFT-LCD de 6,5 pouces (avec protection Gorilla Glass 3) disposant d'une résolution de 1600 x 720 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 665 octa-core cadencé jusqu'à 2GHz, d'une mémoire vive de 3 Go de RAM et d'un espace de stockage de 64 Go de ROM.

Concernant l'autonomie, le smartphone embarque une batterie de 5000 mAh ; ce qui est largement suffisant pour tenir une journée entière (voire plus).

Pour l'APN, on retrouvera un quadruple capteur principal de 12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP et un capteur frontal de 8 MP.