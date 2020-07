Le smartphone Realme 6 (64 Go) toujours moins cher pour les soldes

Le Realme 6 est un smartphone équipé du système d'exploitation mobile Realme UI (basé sur Android 10), d'un écran Full HD+ de 6,5 pouces (2400 x 1080p, 90 Hz), d'un processeur Mediatek Helio G90T Octo-coeur (jusqu'à 2,05 GHz), d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 4300 mAh et d'un espace de stockage de 64 Go ROM.

Pour l'APN, on retrouvera un quadruple capteur arrière de 64MP, f/1.8 + 8MP, f/2.3 + 2MP, f/2.4 + 2 MP Portrait et un capteur avant de 16MP, f/2.0.

Du côté de la connectique, le Bluetooth 5.0, le port USB Type-C et le GPS sont notamment de la partie.