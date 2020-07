Prix cassé sur l'écran gamer ViewSonic 144hz 1ms à 149,99€ chez Darty

Vous avez l'habitude, commençons par des modalités importantes à prendre en compte. Tout d'abord, sachez que Darty permet d'obtenir une remise supplémentaire d'une valeur de 10€ via le code RETRAIT10. Pour être éligible à cette ristourne, vous devrez vous procurer l'écran avant le 10 juillet inclus et choisir le retrait en magasin (Click & Collect) sous une heure uniquement. Sinon, la livraison à domicile est offerte. Via le programme Darty+ (30 jours offerts puis 49€/an), vous recevrez vos produits plus rapidement. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Nous sommes donc en présence d'un écran PC Viewsonic de 24 pouces (environ 61 centimètres) avec ses bords incurvés. La définition maximale est en Full HD et le taux de rafraîchissement 144 Hz est aussi de la partie. Pour ce qui est du temps de réponse, il est de seulement 1 ms. Ainsi, votre dalle sera toujours réactive pour vos films et jeux vidéo favoris.