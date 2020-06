Un PC portable Asus Vivobook 15,6" à 879,99€ au lieu de 1 199,99€

Ce PC portable d'un poids de 1,8 kg seulement dispose d'une configuration assez solide, comme le montrent ces caractéristiques.



Le Asus S533IA-BQ147T disponible dans un coloris gris est notamment doté d'un écran Anti Reflet LED FHD de 15,6 pouces (résolution 1920 x 1080p), d'un processeur AMD Ryzen 7 4700U 3.6 GHz, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM en DDR4, d'un espace de stockage de 1 To en SSD, d'une carte graphique AMD HD Graphics et du système d'exploitation Windows 10.