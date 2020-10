Les AirPods 2 à prix choc pour l'achat d'un iPhone SE 64 Go

En avril 2020 Apple a ressorti du placard l'iPhone SE, son smartphone le plus accessible. Comme le premier modèle, la marque américaine n'a pas lésiné sur la qualité de fabrication de son appareil. L'iPhone SE intègre un cadre en aluminium et un dos en verre pour permettre la recharge sans fil. L'appareil intègre également un capteur TouchID pour le déverrouillage du téléphone ou le paiement sans contact avec Apple Pay.

A l'intérieur de l'iPhone SE on retrouve le processeur A13 Bionic, la puce la plus puissante jamais conçue par Apple. L'appareil propose les mêmes performances que les iPhone les plus haut de gamme, le tout pour un prix plus de deux fois inférieur. Son écran LCD est aussi de très bonne qualité, avec une excellente luminosité et une bonne calibration pour des couleurs naturelles en toutes circonstances.

Pour la partie photo, Apple propose un unique capteur photo 12 mégapixels. Il offre de très solides résultats en pleine journée mais aussi une qualité vidéo 4K 60 images par seconde avec stabilisation optique du capteur. La caméra frontale est équipée d'un capteur 7 mégapixels et offre le mode portrait et son flou d'arrière-plan.