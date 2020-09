Offre de rentrée : le pack PC Ultraportable Acer Aspire avec souris et housse à moins de 500€

Ce PC ultrabook est livré avec Windows 10 S Edition familiale, un système intuitif et simple d’emploi pour vous faciliter son utilisation au quotidien. Votre nouvel ordinateur démarre plus rapidement et vous pourrez accéder facilement à vos applications et favoris grâce au nouveau menu démarrer, entièrement repensé par Microsoft. La sécurité de vos données a été revue également pour vous faire bénéficier d’une meilleure expérience et vous simplifier le quotidien.

De plus, tout va très vite grâce à son disque dur SSD et au 8 Go de mémoire vive, temps d’accès réduit, chargement et enregistrement plus rapide pour que vos données soient disponibles tout de suite sans perdre de temps tout comme le lancement de vos applications. Vous cliquez et en l’espace d’un instant, c’est prêt ! Et avec 256 Go, vous aurez la place nécessaire pour stocker vos données en plus de vos applications favorites.