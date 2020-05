Un PC portable Lenovo IdeaPad 14" parfait pour travailler à la maison

Cette fois, c'est via le programme Acheter sur Google que vous pourrez obtenir cet excellent produit vendu et expédié par Darty. Pour ce qui est des quelques modalités, sachez seulement que la livraison à domicile est gratuite et que vous aurez 15 jours pour renvoyer l'appareil si vous n'êtes pas satisfait. Bien entendu, des retards peuvent intervenir à cause de la crise sanitaire que nous traversons. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Passons tout de suite aux caractéristiques techniques de ce Lenovo IdeaPad qui dispose d'un écran 14 pouces avec une définition de 1366 x 768 pixels. Il est également équipé d'un processeur Intel Caleron N4000 à 1.1 GHz mais aussi d'une carte graphique Intel UHD Graphics 605, de 4 Go de RAM et d'une mémoire de stockage interne de 64 Go (eMMC) via SSD. Le système d'exploitation est sous Windows 10 Home in S mode. Cette configuration vous permettra seulement de travailler sur des logiciels spécialisés dans la bureautique. Vous pourrez aussi naviguer sur internet sans aucun problème.