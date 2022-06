Samsung Days : encore un prix très intéressant pour ce smartphone

Pour en revenir au mobile de Samsung, précisons que celui-ci est pourvu d'un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition atteignant 2400 x 1800 pixels. La dalle est idéalement calibrée pour afficher vos contenus à la perfection. Les performances sont elles aussi plutôt convaincantes sur ce modèle 4G grâce au processeur Snapdragon 720G couplé à 6 Go de mémoire vive. Le tout avec un stockage de 128 Go pour accueillir applications, jeux, photos et autres vidéos. Ainsi, il s'en sortira bien sur presque toutes les tâches.