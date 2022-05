Excellent prix pour le PC portable gamer Lenovo Legion 5 chez Cdiscount

Le Lenovo Legion 5 15IMH05H mesure 363,06 x 259.61 x 23,57mm pour le côté le plus fin et 26,1mm pour le côté le plus épais. Il pèse 2,46kg et est doté d'une autonomie théorique de 6h en usage classique, de 3/4h en gaming.

Son écran est une très belle dalle LED IPS de 15,6" affichant de la Full HD avec une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre les 120Hz. Pour ça, il est équipé d'un processeur Intel Core i5-10300H Comet Lake-H d'une fréquence de 2.5 GHz avec 4 cœurs et un TDP de 45W.

Il propose un chipset graphique Intel UHD 630 intégré, mais la vraie star c'est la carte graphique NVIDIA Turing GeForce RTX 2060 avec ses 6 Go GDDR6 de RAM dédiés qui permettent de jouer à tous vos jeux dans des conditions plus que correctes.

Ajoutez à cela 8 Go de RAM sur un seul des deux slots disponibles, upgradable jusqu'à 32 Go, et un SSD M.2 de 256 Go où là aussi il y a un second emplacement de libre et vous avez une bonne idée de ce que propose cet ordinateur.

Enfin, la connectique est complète avec quatre ports USB 3.0 dont un Always On, un port USB 3.2 Type-C (Gen1), une prise Ethernet et une prise HDMI 2.0. Sans compter bien sûr le WiFi et le Bluetooth pour tout ce qui est sans-fil.