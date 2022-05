Ce PC gamer Acer Predator avec sa RTX 3070 profite d'une belle remise !

Cette offre de Cdiscount s'intéresse donc à un PC gamer Acer Predator, une marque bien connue dans le domaine, entièrement monté. Il présente pour un prix plus que correct une fort belle fiche technique.

Celle-ci est notamment portée par une très recherchée RTX 3070 8 Go GDDR6, un processeur Intel Core i5 11400F 6 cœurs cadencés jusqu'à 4,4 Ghz et 12 threads, 16 Go de RAM DDR4 3200 MHz (pour une capacité maximale de 64 Go) et un SSD M.2 NVMe de 512 Go. À noter qu'une version familiale de Windows 10 64 bits est installée nativement.

Il n'est pas en reste côté connectique avec deux ports USB 2.0, deux ports USB 3.2 Gen 1, un port USB 3.2 Gen 2, deux ports USB-C, trois DisplayPort, un port HDMI, une prise Ethernet et une sortie/entrée de ligne audio. Il dispose également d'une carte NIC sans fil assurant le support du Wi-Fi 6.

Côté alimentation, il propose une alimentation Gold de 500 Watts et dispose en guise de refroidissement d'un ventilateur à l'avant et d'un à l'arrière, tous deux RGB. Il pourrait donc être nécessaire d'en rajouter, et éventuellement de changer le ventirad pour un meilleur refroidissement.

Heureusement, le boîtier de ce PC se montre aussi élégant que modulable pour faire des ajouts nécessaires, et dispose d'un panneau vitré pour mieux épater la galerie.

Pour parfaire un déjà joli tableau, ce PC gamer est également proposé avec un combo clavier/souris Acer Predator, ainsi qu'avec un mois offert au Game Pass.